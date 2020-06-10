Во Фрунзенском районе ночью вспыхнула легковушка

В ночь на 9 июня во Фрунзенском районе произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 05:19. На улице Белы Куна у дома № 1, где загорелся легковой автомобиль, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Справиться с огнем удалось к 05:49.

В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.