Во Фрунзенском районе ночью вспыхнула легковушка

Во Фрунзенском районе ночью вспыхнула легковушка
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В ночь на 9 июня во Фрунзенском районе произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 05:19. На улице Белы Куна у дома № 1, где загорелся легковой автомобиль, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Справиться с огнем удалось к 05:49.

В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.

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