В Мурино среди ночи вспыхнул магазин

В Мурино среди ночи вспыхнул магазин
Спасатели оперативно потушили пожар. Фото: pixabay

В ночь на 10 июня в Мурино на бульваре Менделеева загорелся магазин.

Сообщение о пожаре поступило в 02:30. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти. Справиться с огнем удалось к 03:00. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.

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