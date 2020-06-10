«Колоссальные цифры»: в Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

Почти все пневмонии последних недель имеют отношение к коронавирусу. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Почти все пневмонии последних недель имеют отношение к коронавирусу. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Северной столице наблюдается «колоссальный» рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Почти все случаи последних недель имеют отношение к коронавирусу.

Так, за неделю показатель заболеваемости превысил средний уровень последних лет в 20 раз. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии, сообщил РБК, за последние три недели в городе на Неве зафиксировано почти 5 тыс. случаев пневмонии.

Как рассказала главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова, все заболевшие проверились на новую инфекцию Covid-19, результаты тестов оказались положительными. Она также назвала указанные показатели «колоссальными».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила ситуацию пандемией.

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