В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 21 тысячи человек

В городе продолжают проверять на коронавирус. Фото: pixabay

В городе продолжают проверять на коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге специалисты ежедневно проводят тесты на коронавирус. За последние сутки в городе обследовали 21 тыс. 585 человек.

Как сообщили в администрации губернатора города, во вторник, 10 июня, инфекция нового типа была выявлена у 313 горожан.

Под меднаблюдением в городе находятся 3 тыс. 926 человек. Из них 2 тыс. 878 человек — контактные, 841 — на самоизоляции, 207 — в обсерваторе.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки на территории РФ выявили 8 404 новых случая заражения в 83 российских регионах.