В Выборге задержан подозреваемый в избиении и ограблении местного жителя

В Выборге задержан подозреваемый в избиении и ограблении местного жителя
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении мужчины в Выборге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина 1993 года рождения и сообщил о том, что вечером 8 июня у дома по месту проживания его избили двое неизвестных, после чего похитили мобильный телефон и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Полиция задержала на бульваре Кутузова подозреваемого. Им оказался житель Вологодской области 1991 года рождения, неработающий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 4 мая в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти на улице Шувалова было совершено нападение на местного жителя в парадной одного из домов.

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