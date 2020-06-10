Сильный ветер в Петербурге сломал шесть деревьев

На улицах города работали почти 500 единиц техники и более 1100 специалистов ручного труда. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству

На улицах города работали почти 500 единиц техники и более 1100 специалистов ручного труда. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству

В Комитете по благоустройству Петербурга отчитались об успешном устранении последствий урагана, накрывшего город прошлым вечером.

В ведомстве объяснили, что, хотя разгул стихии не нанес значительного ущерба городскому хозяйству, он произвел глубокое впечатление на жителей Северной столицы, а сильный ливень ненадолго парализовал дорожное движение на некоторых участках трасс. В комитет поступило много обращений от граждан.

В основном, петербуржцы сообщали о подтопленных улицах, поскольку канализация не справлялась с объемом осадков. Потоки воды срывали крышки люков — 27 заявок с этой проблемой зарегистрировали в ведомстве. Кроме того, дождь, град и ветер послужили причиной падения шести деревьев. К счастью, никто не пострадал. Все последствия непогоды ликвидированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от вчерашнего ливня пострадали также вестибюли метро.