Сильный ветер в Петербурге сломал шесть деревьев

В Комитете по благоустройству Петербурга отчитались об успешном устранении последствий урагана, накрывшего город прошлым вечером.
В ведомстве объяснили, что, хотя разгул стихии не нанес значительного ущерба городскому хозяйству, он произвел глубокое впечатление на жителей Северной столицы, а сильный ливень ненадолго парализовал дорожное движение на некоторых участках трасс. В комитет поступило много обращений от граждан.
В основном, петербуржцы сообщали о подтопленных улицах, поскольку канализация не справлялась с объемом осадков. Потоки воды срывали крышки люков — 27 заявок с этой проблемой зарегистрировали в ведомстве. Кроме того, дождь, град и ветер послужили причиной падения шести деревьев. К счастью, никто не пострадал. Все последствия непогоды ликвидированы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от вчерашнего ливня пострадали также вестибюли метро.