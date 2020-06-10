Ливень в Петербурге привел к затопленным вестибюлям метро

Ливень в Петербурге привел к затопленным вестибюлям метро
Фото: https://vk.com/spb_today

На Северную столицу во вторник, 9 июня обрушился настоящий тропический ливень, с грозой и градом. Некоторые вестибюли метро не выдержали такой нагрузки и оказались затоплены.

Фотографиями подтопленных улиц и вестибюлей поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». Пострадали, как выяснилось, станция метро «Купчино» и вестибюль «Рыбацкой». Оказалось, что в «Купчино» вода буквально хлещет с потолка.

Комментаторы также добавили, что на станции метро «Звездная» ситуация не лучше: возле входа случился настоящий потоп.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во дворе дома №33, корпус 3 и 4 на проспекте Большевиков произошла коммунальная авария, в результате которой территория оказалась затоплена. На место происшествия оперативно отправили аварийную бригаду «Водоканала Санкт Петербурга».

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