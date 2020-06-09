Двор на проспекте Большевиков затопило водой из-за коммунальной аварии

Двор на проспекте Большевиков затопило водой из-за коммунальной аварии
"Водоканал" уже отправил на место происшествия аварийную бригаду. Фото: https://vk.com/spb_today

Двор одного из домов по проспекту Большевиков в Невском районе Северной столицы затопило в результате прорыва трубы, из-за чего территория буквально вся оказалась под водой.

Коммунальная авария произошла во вторник, 9 июня, между домами №33, корпус 3 и корпус 4. На месте разрыва труба появилась яма, которую размыло водой, двор оказался полностью затоплен, передают в экстренных службах. При этом, как отмечают в Водоканале, от жильцов заявок не поступало. Тем не менее, после поступившей информации о прорыве на место происшествия отправлена аварийная бригада для устранения прорыва.

Размер ямы, образовавшейся из-за подмыва грунта, пока неизвестен. Есть информация, что под угрозой затопления находятся подвалы близлежащих зданий. Видеозаписью издания «Мегаполис», в которой виден масштаб случившегося, поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в семи районах Северной столицы в ближайшее время пройдут испытания теплосетей.

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