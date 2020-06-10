На Садовой водитель «Яндекс.Такси» подбил велосипедиста, на месте полицейские и скорая

На Садовой водитель &#171;Яндекс.Такси&#187; подбил велосипедиста, на месте полицейские и скорая
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Садовой улице произошло ДТП с участием легкового авто и велосипедиста. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Авария случилась сегодня, 10 июня. В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте» показали фото с места столкновения транспортных средств.

По словам очевидцев, водитель «Яндекс.Такси» не пропустил велосипедиста при повороте в переулок Бринько.

«Велосипедист в норме», — написал автор записи.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка влетела в ограждение на проспекте Юрия Гагарина. ДТП осложнило дорожную ситуацию.

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