Легковушка влетела в ограждение на проспекте Юрия Гагарина

Легковушка влетела в ограждение на проспекте Юрия Гагарина
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 10 июня в Московском районе на проспекте Юрия Гагарина произошло ДТП с участием легковых автомобилей.

По словам очевидцев, один из автомобилей влетела в дорожное ограждение. ДТП осложнило дорожную ситуацию.

«ДТП на пр.Юрия Гагарина напротив Ленты. Пока пробок нет. Движение затруднено», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.

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