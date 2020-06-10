Легковушка влетела в ограждение на проспекте Юрия Гагарина

Утром 10 июня в Московском районе на проспекте Юрия Гагарина произошло ДТП с участием легковых автомобилей.

По словам очевидцев, один из автомобилей влетела в дорожное ограждение. ДТП осложнило дорожную ситуацию.

«ДТП на пр.Юрия Гагарина напротив Ленты. Пока пробок нет. Движение затруднено», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.