В четверг Ленинградскую область ждут дожди и грозы

Дожди будут идти в течение всего дня. Фото: pixabay.com

Дожди будут идти в течение всего дня. Фото: pixabay.com

В грядущий четверг, 11 июня, жителям Ленинградской области советуют быть готовыми к дождливой погоде и возможным грозам. При этом погода останется теплой.

Прогнозы синоптиков для ленинградцев озвучили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Ночью 11 июня местами возможно пройдут кратковременные осадки, дожди или грозы. Днем территорию региона преимущественно накроет небольшой дождь, кое-где переходящий в умеренный. Северо-восточный ветер будет дуть ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, а днем усилится до 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с.

Температура за окном опустится до +11…+16 градусов ночью, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов тепла, местами — до +26 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Северную столицу надвигается холодный атмосферный фронт.