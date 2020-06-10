Фильм «Унесенные ветром» запретили в США

Все произошло на фоне протестов против дискриминации афроамериканцев.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Решение о блокировке фильма «Унесенные ветром», вышедшему в 1939 году, приняла платформа HBO Max. Теперь ленты в США в открытом доступе нет. Считается, что кино романтизирует рабство – это не первый раз, когда его обвиняют в подобном. Руководство компании выступило против этических и расовых предрассудков. Также HBO Max отмечает, что может вернуть фильм спустя какое-то время, но пока что считает это невозможным.

Напоминаем, что в фильме «Унесенные ветром» снялась первая афроамериканка, получившая «Оскар», — речь идет о Хэтти Макдэниел. Она получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США похоронили Джорджа Флойда, убитого офицером полиции. Как сообщает американский телеканал CNN, в местной церкви The Fountain of Praise провели церемонию отпевания погибшего.