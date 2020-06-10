В Тосненском районе чуть не сгорел дотла магазин

Это второй подобный инцидент за сутки.

Все случилось сегодня, 10 июня. Обо всем сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Пожар произошел на Селецом шоссе недалеко от Любани. Там горела кровля магазина на площади 200 квадратных метров. На место прибыли 12 спасателей и три единицы спецтехники. Им удалось в краткие сроки потушить крышу, в результате никто не пострадал. Непонятно, что стало причиной инцидента.

Магазин горел и во Всеволожском районе – в Мурино, на бульваре Менделеева. В помещении вспыхнула обстановка на пяти квадратных метрах, обошлось без жертв.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Садовой водитель «Яндекс.Такси» подбил велосипедиста, на месте полицейские и скорая. Другие подробности не приводятся.