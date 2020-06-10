Маск отреагировал на статью Рогозина о полете Crew Dragon

Материал опубликовали на английском языке на сайте «Роскосмоса».

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал статью, в которой высказал свое мнение о значении полета американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию. Материал появился на сайте издания Forbes, а также на английском языке на сайте «Роскосмоса». Ссылку на тест опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Эрик Бергер – на нее обратил внимание Илон Маск.

«Это нечто!»

— прокомментировал Маск статью Рогозина на странице Бергера.

Он также добавил, что советские разработки во многом помогли ему при создании кислородно-метанового двигателя Raptor, который, по словам Маска, имеет больший импульс, чем кислородно-водородный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск заявил о гордости после запуска нового корабля Crew Dragon. Первый пилотируемый полет Crew Dragon стартовал 30 мая, в 22:22 по Москве. Полет состоялся с мыса Канаверал во Флориде.