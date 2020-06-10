В Купчино автомобиль влетел в остановку с людьми

В Купчино автомобиль влетел в остановку с людьми
В аварии пострадали как минимум три человека .Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" в соцсети "ВКонтакте"

Травмы получили как минимум три человека.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на проспекте Славы у дома 45. Там автомобиль по непонятной причине врезался в остановку, у которого стояли люди. В результате пострадали как минимум трое. На снимках видно, что автомобиль, как и ее препятствие, выглядят крайне помято и разбито.

На место уже прибыли семь карет скорой помощи и одна пожарная. Пока что официально инцидент никак не комментируется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Садовой водитель «Яндекс.Такси» подбил велосипедиста, на месте полицейские и скорая. По словам очевидцев, водитель «Яндекс.Такси» не пропустил велосипедиста при повороте в переулок Бринько.

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