На Левашовском шоссе фура врезалась в дорожное ограждение

На Левашовском шоссе фура врезалась в дорожное ограждение
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Фото: vk.com/spb_today

Утром 11 июня на Левашовском шоссе водитель большегруза не вписался в поворот и влетел в дорожное ограждение.

Соответствующая видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

«Фура сломала отбойник на внешней стороны 131 км КАД у съезда на Левашовское шоссе», — сообщили очевидцы.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудник воронежской полиции на личном автомобиле сбил трех пешеходов, которые шли по тротуару. Один из них получил смертельные травмы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургским предприятиям дали налоговую отсрочку
Кудрин рассказал, сколько денег потребуется экономике в случае второй волны ...
Автомобиль влетел в людей на остановке в Петербурге
Юноша едва не умер под колесами «четверки» в Луге
Под утро в Гатчинском районе загорелся частный дом
В Германии за сутки зафиксировали 555 случаев коронавируса
На Левашовском шоссе фура врезалась в дорожное ограждение
Орлов оценил перспективы возвращения Кокорина в «Зенит»