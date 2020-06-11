На Левашовском шоссе фура врезалась в дорожное ограждение

Утром 11 июня на Левашовском шоссе водитель большегруза не вписался в поворот и влетел в дорожное ограждение.

Соответствующая видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

«Фура сломала отбойник на внешней стороны 131 км КАД у съезда на Левашовское шоссе», — сообщили очевидцы.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудник воронежской полиции на личном автомобиле сбил трех пешеходов, которые шли по тротуару. Один из них получил смертельные травмы.