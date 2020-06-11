Под утро в Гатчинском районе загорелся частный дом

Под утро в Гатчинском районе загорелся частный дом
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

Утром 11 июня в деревне Порожек в Гатчинском районе произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 4:23. Загорелся частный дом общей площади 80 квадратный метров, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Справиться с огнем удалось к 5:38. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.

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Гатчинский район пожар происшествия
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