Юноша едва не умер под колесами «четверки» в Луге

Прошлой ночью в Лужском районе Ленобласти произошло ДТП, с участием отечественной легковушки и пешехода.

Согласно предварительной информации отдела пропаганду УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла после полуночи в четверг, 11 июня, рядом с домом №64 на проспекте Урицкого в Луге.

За рулем автомобиля «ВАЗ 2104» находилась 20-летняя местная жительница. По неустановленным причинам автолюбительница сбила своего ровесника, который был вне зоны пешеходного перехода в момент ДТП.

Юноша получил травмы и был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Левашовском шоссе фура врезалась в дорожное ограждение. Информации о пострадавших не поступало.