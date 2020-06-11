Автомобиль влетел в людей на остановке в Петербурге

Три пешехода пострадали в аварии во Фрунзенском районе Петербурга, которая произошла минувшей ночью.

В ночь с 10 на 11 июня водитель легковушки «Тойота Королла» потерял управление и въехал в автобусную остановку на проспекте Славы, около дома №45. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

На месте дорожного происшествия, около перекрестка проспекта Славы и Бухарестской улицы, работали семь бригад скорой помощи и одна пожарная машина. Предварительно, в аварии пострадали три человека.

Автобусную остановку разнесло вдребезги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юноша едва не умер под колесами «четверки» в Луге. За рулем автомобиля «ВАЗ 2104» находилась 20-летняя местная жительница. По неустановленным причинам автолюбительница сбила своего ровесника, который был вне зоны пешеходного перехода в момент ДТП.