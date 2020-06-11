На перекрестке Космонавтов и Бассейной произошло массовое ДТП

Утром 11 июня в Московском районе Петербурга произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, на перекрестке Бассейной улицы и проспекта Космонавтов столкнулись четыре машины. Судя по опубликованным снимкам в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», столкнувшиеся автомобили не сильно пострадали.

Участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудник воронежской полиции на личном автомобиле сбил трех пешеходов, которые шли по тротуару. Один из них получил смертельные травмы.