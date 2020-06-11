Дачу в садоводстве «Петровское» обчистили на 1 млн рублей

Дачу в садоводстве &#171;Петровское&#187; обчистили на 1 млн рублей
Мужчина разбил стекло и похитил имущество Фото: Pixabay

Неизвестный злоумышленник похитил крупную сумму денег из дачного дома в Выборгском районе Ленобласти.

Накануне, 10 июня, хозяйка дачи в СНТ «Петровское» сообщила в полицию о краже. Установлено, что кто-то разбил стекло окна на первом этаже и пробрался в дом посреди ночи. Его добычей стали 10 тысяч евро, двое часов «Лонжин» и «Тиссо», а также ювелирку. Украденное оценивается на общую сумму в 1 млн 36 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан подозреваемый в квартирной краже житель Новосибирска. На улице Пограничника Гарькавого по подозрению в краже задержали жителя Новосибирска 1993 года рождения, выяснилось, что нигде не работает.

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