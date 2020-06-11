В Петербурге задержан подозреваемый в квартирной краже житель Новосибирска

На улице Пограничника Гарькавого по подозрению в краже задержали жителя Новосибирска 1993 года рождения, выяснилось, что нигде не работает.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник, путем частичного разбора стены из гипрока, у входной двери и обрыва электрического провода замка, проник в квартиру одного из домов по улице Съезжинской.

По предварительной информации, он вынес из квартиры 100 тыс. рублей и прихватил смартфон. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти правоохранители поймали трех мужчин, которые забрались в дом и напали на двух женщин, а затем вынесли все ценные вещи.