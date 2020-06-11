В поселке Ленобласти задержаны две мужчин, которые чуть не до смерти избили местного жителя

В поселке Ленобласти задержаны две мужчин, которые чуть не до смерти избили местного жителя
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые избили местного жителя в поселке Приладожский.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в поселке Приладожский в состоянии средней тяжести госпитализирован мужчина 1974 года рождения. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в квартире его избили неизвестные злоумышленники.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По подозрению задержаны мужчина 1986 года рождения и ранее неоднократно судимый мужчина 1990 года рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Северной столицы вечером 17 марта произошла потасовка, обернувшаяся для одного из участников серьезной травмой. В правоохранительные органы обратились встревоженные жители одного из домов по Невскому проспекту.

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