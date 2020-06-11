Анонимы сообщили о «бомбах» в офисах и пунктах выдачи заказов в Петербурге

Злоумышленники вернулись к «минированию» петербургских зданий, в этот раз сообщив о «бомбах» в нескольких офисах и пунктах выдачи заказов.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в течение вчерашнего дня, 10 июня, на электронную почту нескольких компаний (АО Мегафон, «ОЗОН», РКС Энерго, центрального офиса «Национальной спутниковой компании) в центре и на севере Петербурга пришли сообщения о минировании.
Полицейские выезжали по семи адресам, осмотрели здания, однако взрывчатку так и не нашли. Эвакуация не проводилась.
Мероприятия по проверке сигналов начались утром и завершились только к вечеру.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аноним пообещал «заминировать» офис продаж «Мегафона» на Литейном. Номер принадлежит 51-летней петербурженке, проживающей на Таврической улице. Адрес проживания проверили полицейские — дверь никто не открыл.