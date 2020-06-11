В Москве простились с погибшим в ДТП с Ефремовым

Церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым прошла в траурном зале при Институте имени Склифосовского. Об этом сообщает телеканал 360. На церемонию пришли вдова и сын, близкие и знакомые погибшего.

Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов врезался на высокой скорости в фургон Lada. По предварительным данным, машина актера выехала на встречную полосу с превышением скорости. В результате водитель Lada получил травмы и был госпитализирован. Врачи диагностировали перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. От полученных травм он скончался в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови нашли следы кокаина. Дело по статье 264 УК России в отношении Ефремова переквалифицировано со второй части на четвёртую. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас актер находится под домашним арестом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.