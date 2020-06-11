Трассу «Кола» перекроют 12 июня

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют на два часа.

Информация об этом появилась в четверг, 11 июня. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили о том, что водители не смогут проехать по автодороге в районе Лодейного поля в пятницу, 12 июня.

Перекрытие движения автомобильного транспорта связано с разводкой моста через реку Свирь. Трассу закроют для проезда в 8.50 утра и откроют в 10.50 утра. В это время представители Российской железной дороги будут проводить технологическую разводку конструкции.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ предупреждает об ограничении движения по проспекту Шаумяна с 1 июня. С 1 июня в Северной столице ограничат движение транспорта по проспекту Шаумяна в связи с дорожными работами.