Школьники России получат аттестаты без сдачи экзаменов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в этому году российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Это касается, как выпускников девятых, так и одиннадцатых классов. При этом в документе отмечается, что те выпускники, которые собираются поступать в ВУЗы обязаны сдать ЕГЭ.

Школы будут помогать готовится к экзаменам на удаленной основе. Такие меры связаны с ситуацией с коронавирусом.

В этом году сдавать ЕГЭ планируют 736 тысяч выпускников для того, чтобы поступить в университеты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном рассказали, как 39 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в условиях коронавируса. До и после экзаменов во всех пунктах будет проводиться уборка с дезинфекцией. Приходить туда участники будут не целыми пунктами, а по спецграфику.