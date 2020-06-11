Суд Петербурга вынес приговор по делу о хищении 130 миллионов рублей

Суд приговорил жителя Петербурга к шести годам с отбыванием наказания в исправительной колонию общего режима.

Он обвиняется в мошенничестве на сумму более 130 млн рублей. Жертвами мошенника стали девять человек.

Суд установил, что обвиняемый с период октября 2012 года по октябрь 2015 года обманул пользуясь доверительными и дружескими отношениями ввел их в заблуждение, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Он подписал с потерпевшими договоры комиссий и займов на общую сумму не менее 130 миллионов рублей, а денежные средства присвоил себе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в правоохранительные органы Выборгского района обратилась обманутая 63-летняя жительница Сертолово. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили «сотрудники банка», которые рассказали, что все сбережения, хранящиеся на счетах, нужно срочно перевести в безопасное место, потому что они находятся под угрозой.