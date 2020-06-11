Во Всеволожске мужчину поймали за попыткой вынести из магазина текилу и коньяк

Любовь к алкоголю не привела ни к чему хорошему. Фото: pixabay

Любовь к алкоголю не привела ни к чему хорошему. Фото: pixabay

Гражданину так и не удалось выпить.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии. Подозреваемый пытался вынести текилу и коньяк во Всеволожске из магазина на шоссе Дорога. Он спрятал алкоголь под курткой, чтобы не платить, но был задержан. На странное поведение обратил внимание сотрудник гипермаркета, который нажал на тревожную кнопку. На место прибыли росгвардейцы.

В итоге оказалось, что подозреваемый пытался украсть напитков на 4,7 тысяч рублей. До этого у него проблем с законом не было, но теперь, судя по всему, появятся. Гражданином занялись сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владелец магазина на Купчинской поплатился за 150 литров нелицензионного алкоголя. Административные материалы были направлены в Арбитражный суд.