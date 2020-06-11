Прохожий вытащил из воды тонущего мальчика в Сертолово

Жители Ленинградской области рассказали в соцсетях о героическом поступке мужчины, который помог тонущему ребенку выбраться из воды.

Как сообщают очевидцы в группе «Сертолово.Love City» в соцсети «ВКонтакте», все произошло в четверг, 11 июня, на одном из водоемов в городе Сертолово. По словам местных жителей, мужчина гулял в парке с семьей, когда услышал крики детей с просьбой о помощи.

Оказалось, что в воде начали тонуть два мальчика, но один из них смог выплыть на берег самостоятельно. Однако второй ребенок смог выжить только благодаря мужчине, который бросился спасать утопающего.

Мужчина не хочет признавать свой поступок подвигом — он считает, что любой оказавшийся на его месте человек поступил бы так же.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судорога могла стать причиной смерти утонувшего в пруду парка Героев-Пожарных подростка.