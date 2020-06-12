В Ленобласти число самозанятых выросло до 10 тысяч

В Ленинградской области 10 тыс. 575 человек признаны самозанятыми. Этот статус позволяет им, не регистрируясь как индивидуальные предприниматели, работать легально и брать кредиты.

Регистрация самозанятых осуществляется в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Самозанятые с доходом менее 2,4 млрд рублей освобождены от уплаты подходного налога и НДС. Однако они должны платить налог в 4% дохода от реализации товаров и услуг физлицам и 6% — юрлицам и ИП.

В условиях пандемии коронавируса в Ленобласти самозанятым были предоставлены меры поддержки. На сегодняшний день им выплатили 7 млн 868 тыс. рублей. Поддержку получили 1 тыс. 124 человека. Помимо этого, самозанятые получили выплаты в размере 5 тыс. рублей на 431 несовершеннолетнего ребенка. На эти цели было направлено 2 млн 155 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России утвердили новые меры поддержки безработных.