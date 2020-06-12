Врач: холодные конечности свидетельствуют об инфекционном заболевании

Врач: холодные конечности свидетельствуют об инфекционном заболевании
Холодные конечности могут свидетельствовать об ослаблении иммунитета. Фото: pixabay

Холодные конечности могут свидетельствовать об ослаблении человеческого иммунитета. Об этом рассказала профессор Светлана Трофимова.

По ее словам, холодные руки и ноги являются сигналом о развитии инфекционных болезней. В эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист отметила, что это связано с перераспределением тока в крови, которая начинает поступать к жизненно важным органам.

Трофимова подчеркнула, что распознать инфекционные заболевания можно с помощью наличия коньюктивита, а также покраснения или сухости глаз. Также сигналами являются апатия и слабость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач перечислил визуальные признаки заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Однако, по словам специалиста, ставить диагноз по внешним признакам нельзя.

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