Врач: холодные конечности свидетельствуют об инфекционном заболевании

Холодные конечности могут свидетельствовать об ослаблении человеческого иммунитета. Об этом рассказала профессор Светлана Трофимова.

По ее словам, холодные руки и ноги являются сигналом о развитии инфекционных болезней. В эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист отметила, что это связано с перераспределением тока в крови, которая начинает поступать к жизненно важным органам.

Трофимова подчеркнула, что распознать инфекционные заболевания можно с помощью наличия коньюктивита, а также покраснения или сухости глаз. Также сигналами являются апатия и слабость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач перечислил визуальные признаки заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Однако, по словам специалиста, ставить диагноз по внешним признакам нельзя.