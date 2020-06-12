Спасатели оператвино потушили две полыхающие машины на Искровском проспекте

Машины были припаркованы у дома 15 по Искровскому проспекту. Фото: google.ru/maps

Машины были припаркованы у дома 15 по Искровскому проспекту. Фото: google.ru/maps

В Невском районе Петербурга ранним утром вспыхнули припаркованные машины. Специалисты МЧС молниеносно потушили огонь.

Возгорание произошло в пятницу, 12 июня, у дома №15 по Искровскому проспекту. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:25. К месту происшествия оперативно выехали 12 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по городу, к моменту прибытия специалистов огонь охватил моторные отсеки автомобилей ВАЗ и Ford.

Открытое горение ликвидировали в 5:13. Причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Замшиной улице ранним утром сгорел Mercedes. Машина полностью выгорела.