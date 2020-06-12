На Магнитогорской обнаружили два снаряда времен ВОВ

На Магнитогорской обнаружили два снаряда времен ВОВ
Артснаряд. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В Красногвардейском районе Петербурга обнаружили два боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Их обезвредели.

Снаряды нашли накануне, 11 июня, у дома №11 на Магнитогорской улице. Они находились на территории строительной площадки.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, боеприпасы были уничтожены силами бойцов Западного военного округа (ЗВО).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец на дачном участке обнаружил предмет, похожий на снаряд. На место прибыли сотрудники МЧС, которые подтвердили – перед ними артиллерийский снаряд времен ВОВ.

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