Петербург стал вторым среди городов России по числу домашних краж

В период самоизоляции отмечается рост краж со складов и магазинов в Петербурге. Фото: pixabay.com

В период самоизоляции отмечается рост краж со складов и магазинов в Петербурге. Фото: pixabay.com

Северная столица стала вторым российским городом с самым большим числом домашних краж. Рейтинг составлен по количеству выездов сотрудников ЧОП к жилой и загородной недвижимости.

Первым по активности воров-домушников стал Челябинск, на второй строчке расположился Санкт-Петербург, обогнав Москву — столица стала замыкающей тройку лидеров. Эксперты компании Delta, предоставившей это исследование, считают, что этому поспособствовал более жесткий режим самоизоляции, действовавший в столице, передает РБК. Злоумышленникам было сложнее осуществлять преступные замыслы.

В целом пандемия положительно сказалась на уменьшении количества домашних краж и в городе на Неве. За апрель число вызовов охраны в квартиры и коттеджи сократилось почти вдвое. В мае в квартиры пытались проникнуть на 22% меньше, а в частные дома — на 45%. При этом участились случаи воровства со складов и магазинов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в краже денег у жительницы блокадного Ленинграда.