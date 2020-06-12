На Новочеркасском проспекте 83-летнюю пенсионерку обобрал неизвестный, проникнув в её квартиру

На Новочеркасском проспекте 83-летнюю пенсионерку обобрал неизвестный, проникнув в её квартиру
Мужчина забрал у старушки 12 тысяч рублей, которые лежали в кошельке, находящемся на кухне. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали подозреваемого в краже денежных средств у 83-летней пенсионерки.

В понедельник, 8 июня, пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что около полудня в её квартиру на Новочеркасском проспекте позвонил неизвестный. Мужчина представился куратором пожилых граждан, который помогает с доставкой медицинских препаратов и других вещей первой необходимости. Таким образом, ему удалось проникнуть в помещение.

После непродолжительной беседы «куратор» собрался уходить, и, проводив его, пожилая женщина обнаружила, что лишилась 12 тысяч рублей, лежащих в кошельке. В четверг, 11 июня, на Индустриальном проспекте задержали подозреваемого в мошенничестве. Он доставлен в 49-й отдел полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безработный в Северной столице попался полицейским за покупками, который совершал с украденной у пенсионерки банковской карты.

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На Новочеркасском проспекте 83-летнюю пенсионерку обобрал неизвестный, ...