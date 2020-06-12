В акватории Невы флайбордисты устроили шоу в честь Дня России

В акватории Невы флайбордисты устроили шоу в честь Дня России
Спортсмены поднялись на несколько десятков метров над водой. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Северная столица необычным образом присоединилась к празднованию Дня России, который во всей стране отмечается сегодня, 12 июня.

Участники российской сборной по гидрофлаю поздравили отечество с важным днем, и в честь знаменательного события над акваторией Невы в воздух взвился триколор, поддерживаемый флайбордистами. Поздравительную акцию спортсменов в прямом эфире транслировал телеканал «Санкт-Петербург».

Флайбордисты находились в десятках метров над водой возле стадиона «Газпром Арена». Сначала спортсмены просто развернули триколор, а затем ярко продемонстрировали свое мастерство с флагами в руках. Отметим, что мероприятие было закрытым для зрителей, поскольку в Петербурге все еще действует запрет на массовые мероприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор северной столицы Александр Беглов поздравил горожан с праздником.

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