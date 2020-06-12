В Петербурге задержали технического директора предприятия, загрязняющего окружающую среду на Дальневосточном проспекте

В Петербурге задержали технического директора предприятия, загрязняющего окружающую среду на Дальневосточном проспекте
Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Расследование продолжается. Фото: Baltphoto

Сотрудники «экономической» полиции Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали технического руководителя завода, подозреваемом в нарушении правил обращения с экологическими опасными отходами.

Несанкционированное размещение опасных веществ происходило на территории профильного предприятия на Дальневосточном проспекте в Невском районе. Действия подозреваемого, по версии правоохранителей, привели к захламлению земель на участке от дома №11 по Дальневосточному проспекту до дома №38 по Октябрьской набережной. Кроме того, теперь в этом районе отмечается деградация почвы.

Сейчас полиция проверяет причастность подозреваемого к другим эпизодам противоправной деятельности. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение мая в атмосфере на территории Ленинградской области не было зафиксировано загрязнения воздуха.

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