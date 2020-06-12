Юноша погиб в ДТП с грузовиком под Тосно

Юноша погиб в ДТП с грузовиком под Тосно
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Молодой водитель легковушки стал жертвой страшной аварии в Тосненском районе Ленобласти.

Согласно информации отдела пропаганды УГИБДД, все произошло в пятницу днем, 12 июня, на девятом километре дороги «Ям-Ижора — Никольское» в Ленобласти. Легковушка «Шевроле Клан», за рулем которой находился 19-летний парень, выезжал на указанную дорогу и не пропустил самосвал «Шанкси».

Столкновения избежать не удалось. Водитель иномарки получил тяжелые травмы. Прибывшая на место бригада медиков повезла его в больницу, однако врачи не смогли ничего сделать — он скончался в машине скорой.

Известно, что накануне погибший молодой человек отпраздновал свое 19-летие.

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