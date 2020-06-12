На Богатырском проспекте под колесами Volkswagen оказались две женщины

Дорожный инцидент произошел на Богатырском проспекте в Приморском районе Северной столицы днем пятницы, 12 июня.

На пешеходном переходе легковой автомобиль Volkswagen наехал на двух женщин, которые по всем правилам дорожного движения переходили дорогу. О случившемся рассказал очевидец, который записал ДТП на видеорегистратор, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Мужчина за рулем легковушки мчался по левому ряду, не придав значения остановившимся машинам на соседних рядах. Оказывается, они пропускали пешеходов, которых нерадивый водитель не заметил. Точной информации о пострадавших нет, судя по кадрам видео, женщины смогли подняться самостоятельно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дороге жизни в Ленобласти разбились два легковых автомобиля.