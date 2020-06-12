Женщина попала в больницу после ДТП на пешеходном переходе в Петербурге

Женщина попала в больницу после ДТП на пешеходном переходе в Петербурге
Авария произошла на пешеходном переходе. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Согласно информации регионального управления ГИБДД, все произошло рядом с домом №41/1 на Долгоозерной улице около семи вечера в пятницу, 12 июня. Женщина 27-ми лет переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Chevrolet Lacetti. За рулем машины находился 26-летний мужчина.

Сбитая женщина, к счастью, выжила. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую в медучреждение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юноша погиб в ДТП с грузовиком под Тосно. Молодой водитель выезжал на главную дорогу и не уступил самосвалу.

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