Водителей в июле ждут значимые нововведения

С 1 июля в России начнет действовать ряд нововведений для автомобилистов. Среди них — изменение технического регламента Таможенного союза и новые правила выдачи медицинских справок.

Для того, чтобы получить медицинскую справку, все автомобилисты будут обязаны проходить тесты на хронический алкоголизм.

Из-за изменений регламента Таможенного союза с июля в России вводится запрет на ввоз праворульных манипуляторов, тягачей, самосвалов.

Владельцам праворульных автомобилей, попавших в страну после 1 числа, придется самостоятельно оформлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Вместе с этим усложняется процедура таможенной очистки праворульных машин, и начинают действовать новые правила регистрации конструктивных изменений в транспортные средства. Речь идет о тюнинге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что региональную трассу Парголово — Огоньки в Ленобласти оборудовали фотофиксацией.