Водителей в июле ждут значимые нововведения

Водителей в июле ждут значимые нововведения
Российских водителей ждут изменения с 1 июля. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

С 1 июля в России начнет действовать ряд нововведений для автомобилистов. Среди них — изменение технического регламента Таможенного союза и новые правила выдачи медицинских справок.

Для того, чтобы получить медицинскую справку, все автомобилисты будут обязаны проходить тесты на хронический алкоголизм.

Из-за изменений регламента Таможенного союза с июля в России вводится запрет на ввоз праворульных манипуляторов, тягачей, самосвалов.

Владельцам праворульных автомобилей, попавших в страну после 1 числа, придется самостоятельно оформлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Вместе с этим усложняется процедура таможенной очистки праворульных машин, и начинают действовать новые правила регистрации конструктивных изменений в транспортные средства. Речь идет о тюнинге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что региональную трассу Парголово — Огоньки в Ленобласти оборудовали фотофиксацией.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авто автомобили водители таможенны регламент транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный стрелял и угрожал расправой на Обуховской Обороны
Ученые: человека можно погрузить в спячку, как медведя
За сутки на коронавирус в Петербурге проверили 21 тысячу человек
Водителей в июле ждут значимые нововведения
В Ивангороде могут провести международный музыкальный фестиваль
Киноакадемики изменили правила номинации «Лучший фильм» на ...
Умер депутат Хабаровского края Вячеслав Фургал, болевший коронавирусом
В Пулково отменили более 30 рейсов