Молодая женщина погибла в ДТП в Новых Дубках

Молодая женщина погибла в ДТП в Новых Дубках
Смертельное ДТП в Новых Дубках. Фото: vk.com/dorinspb

Во Всеволожском районе Ленинградской области утром 13 июня произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. В машине обнаружен труп 33-летней женщины.

По предварительным данным, около 6:20 утра водитель Toyota Land Cruiser Prado по неустановленной причине съехал в канаву в садоводстве «Новые Дубки» у дома 15 по улице Дубровской. После чего машина перевернулась.

«В результате данного дорожного происшествия пострадала женщина 1985 года рождения, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП до приезда кареты скорой помощи», — сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка. Личность водителя устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ДТП на пешеходном переходе в Петербурге госпитализировали женщину.

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Всеволожский район дтп ленинградская область новые дубки УГИБДД
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