Адвокат Ефремова: Защите мешают связаться с семьей погибшего водителя

Защита актера Михаила Ефремова пытается связаться с семьей погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Об этом заявила адвокат Елизавета Шаргородская.

Она отметила, что юристам «препятствуют, потому что сейчас это удобно», сообщает телеканал «360». От подробных комментариев она отказалась.

Накануне актер Михаил Ефремов записал видеообращение. В ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт», он обратился к семье погибшего и заявил, что готов оказать любую материальную им, если они согласятся ее принять. При этом актер подчеркнул, что он предлагает свою помощь не для того, чтобы откупиться, а чтобы попытаться искупить свою вину. Однако семья Захарова отказалась от предложенной актером материальной помощи и сочла извинения «слишком запоздалыми».

Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada. По предварительным данным, машина актера выехала на встречную полосу с превышением скорости. В результате водитель фургона Сергей Захаров получил травмы и был госпитализирован. Он умер в больнице от потери крови. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него в крови нашли следы кокаина. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.