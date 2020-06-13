На Брестской улице ГАЗель заблокировала проезд

На Брестской улице ГАЗель заблокировала проезд
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В субботе 13 июня, на Брестском бульваре в Красносельском районе произошло ДТП с участием ГАЗели.

По словам очевидцев, ГАЗель решила выполнить акробатический трюк, но в итоге загнулась при развороте. Машина застряла и загородила проезжую часть.

«На Брестском бульваре в 12 часов дня. ГАЗель решила выполнить акробатический трюк, но что-то не задалось ГАЗель», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Позже ГАЗель убрали и освободили проезжую часть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.

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