В Ленобласти 14 июня будет тепло и без осадков

В воскресенье, 14 июня, в Ленинградской области будет теплая и малооблачная погода. Осадков в этот день не ожидается.
Северо-восточный и восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 1-6 метров с секунду, ночью, а днем его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.
Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, а днем воздух прогреется до +25 градуса.
Атмосферное давление буде мало меняться.
Накануне глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде летом. По его словам, жителей всех российских регионов ждет переменчивая погода этим летом — на смену жарким дням будут приходить холод и дождь.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.