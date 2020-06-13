В Ленобласти 14 июня будет тепло и без осадков

В воскресенье, 14 июня, в Ленинградской области будет теплая и малооблачная погода. Осадков в этот день не ожидается.

Северо-восточный и восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 1-6 метров с секунду, ночью, а днем его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, а днем воздух прогреется до +25 градуса.

Атмосферное давление буде мало меняться.

Накануне глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде летом. По его словам, жителей всех российских регионов ждет переменчивая погода этим летом — на смену жарким дням будут приходить холод и дождь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.