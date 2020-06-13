Запашный о ДТП с Ефремовым: «Он долго шел к этому»

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что актер Михаил Ефремов пропагандировал идею свободы и вседозволенности.

«Он не может быть примером для подражания. К сожалению, уже вот в таком возрасте, дойдя до крайней точки, он сейчас будет менять свою жизнь, бросит пить, бросит наркотики, бросит транслировать, что это норма жизни — себя так вести», — отметил Запашный, сообщает РЕН ТВ.

Накануне актер Михаил Ефремов записал видеообращение. В ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт», он обратился к семье погибшего и заявил, что готов оказать любую материальную им, если они согласятся ее принять. При этом актер подчеркнул, что он предлагает свою помощь не для того, чтобы откупиться, а чтобы попытаться искупить свою вину. Однако семья Захарова отказалась от предложенной актером материальной помощи и сочла извинения «слишком запоздалыми».

Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada. По предварительным данным, машина актера выехала на встречную полосу с превышением скорости. В результате водитель фургона Сергей Захаров получил травмы и был госпитализирован. Он умер в больнице от потери крови. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него в крови нашли следы кокаина. Сейчас он находится под домашним арестом.

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