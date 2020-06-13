В Петербурге умер студент, который получил пулевое ранение на Невском проспекте

В Петербурге умер студент, который получил пулевое ранение на Невском проспекте
В Петербурге умер студент, который получил ранение на Невском. Фото: СПбГУ

В Петербурге умер 24-летний студент СПбГУ Владислав Голиков, который получил выстрел в голову на Невском проспекте в Петербурге, скончался.

«Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи «, — сообщили в пресс-службе учебного заведения. ВУЗ выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По подозрению в убийстве задержан 42-летний охранник Заур Каримов. По версии следствия, он выстрелил в голову студента СПбГУ. Инцидент произошел Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за некое преступление средней тяжести, а также подозревался в огнестрельном ранении другого мужчины. Он был женат, имеет четверых детей и два высших образования. Подозреваемый подрабатывал в такси и жил с гражданской супругой. Его задержали у сестры сожительницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрельба началась на балконе одного из домов. Сигнал о происходящем поступил в полицию Пушкинского района. Сотрудники прибыли к дому №22 по Вишерской улице.

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