В Петербурге умер студент, который получил пулевое ранение на Невском проспекте

В Петербурге умер 24-летний студент СПбГУ Владислав Голиков, который получил выстрел в голову на Невском проспекте в Петербурге, скончался.

«Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи «, — сообщили в пресс-службе учебного заведения. ВУЗ выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По подозрению в убийстве задержан 42-летний охранник Заур Каримов. По версии следствия, он выстрелил в голову студента СПбГУ. Инцидент произошел Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за некое преступление средней тяжести, а также подозревался в огнестрельном ранении другого мужчины. Он был женат, имеет четверых детей и два высших образования. Подозреваемый подрабатывал в такси и жил с гражданской супругой. Его задержали у сестры сожительницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрельба началась на балконе одного из домов. Сигнал о происходящем поступил в полицию Пушкинского района. Сотрудники прибыли к дому №22 по Вишерской улице.