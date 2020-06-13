На перекрёстке Богатырского и Коломяжского столкнулись Renault и Daewoo. Скорая на месте

В Приморском районе Петербурга на перекрёстке Богатырского и Коломяжского проспектов произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, машины, попавшие в ДТП серьезно пострадали и уже вряд ли подлежат восстановлению.

Проезжая часть засыпана осколками. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая.

«Рено и Daewoo серьезно столкнулись на перекрёстке Испытателей и Коломяжского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.