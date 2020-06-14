В Петербурге напали на сотрудницу центра реабилитации

В Северной столице произошло нападение на сотрудницу центра «Антон тут рядом», который занимается реабилитацией людей с аутизмом. Женщина возвращалась после прогулки с подопечной в инвалидной коляске.

О случившемся рассказала создатель центра Любовь Аркус на странице в социальной сети Facebook. По ее словам, одной из соседок показалось, что сотрудница центра поцарапала дверь коляской. Жительница начала ругаться, на крики выбежал сосед с первого этажа.

Потерпевшая начала писать сообщение другим сотрудникам центра, поскольку испугалась за подопечную фонда. Тогда сосед «со всего маху» ударил сотрудницу в переносицу и разбил очки. Женщина попыталась дать сдачи соседу, после чего он заявил, что засудит компанию. Когда они вызвали правоохранителей, никто не приехал.

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