В Петербурге напали на сотрудницу центра реабилитации

В Петербурге напали на сотрудницу центра реабилитации
После случившегося сотрудники фонда обратились в полицию. Фото: pixabay

В Северной столице произошло нападение на сотрудницу центра «Антон тут рядом», который занимается реабилитацией людей с аутизмом. Женщина возвращалась после прогулки с подопечной в инвалидной коляске.

О случившемся рассказала создатель центра Любовь Аркус на странице в социальной сети Facebook. По ее словам, одной из соседок показалось, что сотрудница центра поцарапала дверь коляской. Жительница начала ругаться, на крики выбежал сосед с первого этажа.

Потерпевшая начала писать сообщение другим сотрудникам центра, поскольку испугалась за подопечную фонда. Тогда сосед «со всего маху» ударил сотрудницу в переносицу и разбил очки. Женщина попыталась дать сдачи соседу, после чего он заявил, что засудит компанию. Когда они вызвали правоохранителей, никто не приехал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе молодой человек подозревается в попытке убийства несовершеннолетнего.

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